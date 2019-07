El compositor celebró sus 60 años con varios de sus amigos, donde se los vio cantando “El fantasma de Canterville”, acompañados por Lito Vitale e Hilda Lizarazu.

Pedro Aznar celebró sus 60 años con una fiesta que reunió a distintas generaciones de músicas y músicos.

Charly García, David Lebón, Lito Vitale, Hilza Lizarazu y Vicentico, entre otros y otras, participaron del festejo que organizó el bajista.

Al convite también acudió Piñón Fijo. Y como de cumpleaños y disfraces iba la cosa, el artista cordobés fue lookeado de sí mismo.

Piñón protagonizó uno de los momentos épicos de la celebración cuando junto a Charly, Hilda, Vitale y Aznar hicieron una versión a pura emoción de “El fantasma de Canterville”.

Después, el reconocido clown compartió el registro en YouTube.

“Cuando era niño/adolescente Piñon Fijo cansaba a su familia cantando a los gritos 'El fantasma de Canterville. Si alguien me decía en ese instante que, en algún momento de mi vida, lo cantaría junto a Pedro Aznar, Charly Garcia, Lito Vitale, Hilda Lizarazu y Julián Semprini… le hubiera dicho: No seas payaso!!!! Feliz cumple al tercer hermano que me regaló la vida y la música! Pedro”, se lee en la publicación.