Mirtha Legrand criticó este sábado por la noche al presidente Mauricio Macri por el discurso que dio en Rosario en el Día de la Bandera. El mandatario no participó del acto oficial frente al Monumento, pero encabezó uno en el Club Ciclón, donde criticó a Hugo Moyano.

"Estoy impresionada con lo que pasó el 20 de Junio. El presidente dio un discurso en una escuela con niños, un discurso criticando a los Moyano, a los camioneros, al gremio... No correspondía en ese lugar. No sé si están de acuerdo o no. Me pareció fuera de lugar totalmente. No cantaron el Himno Nacional ni el Himno a la Bandera", dijo la Chiqui.

En la mesa de este sábado estuvieron Bebe Contepomi, Carlos Reymundo Roberts, Iliana Calabró, Leticia Brédice, Charlotte Caniggia y Rodolfo D'Onofrio.

Días atrás, Mirtha cuestionó la inclusión de Miguel Pichetto como precandidato a vice de Mauricio Macri. "Me parece rara. No sé quién influyó al presidente. Me acabo de enterar. Recién escuché por la radio, viniendo por acá, que fue una elección personal de él. Hubieran puesto una mujer. A nosotras nos gusta votar mujeres. No sé cómo le va a ir", aseguró.