Una vez más, Mirtha Legrand puso en la mesa un poco de sal y pimienta. Fiel a un estilo directo, cruzó derecho a uno de sus invitados al preguntarle por qué había rechazado sus invitaciones anteriores. La respuesta llegó en medio de una evidente molestia y desconcierto.

Según publicó el sitio El Trece, el actor Alberto Ajaka se sentó por primera vez en la mesa de Mirtha Legrand y tuvo su bautismo de rigor con una pregunta al hueso que le hizo La Chiqui y que lo tomó por sorpresa. “Quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué no querías venir a este programa?”, fue la consulta que disparó la conductora de Almorzando con Mirtha Legrand que sorprendió al actor.

“Primero, quiero agradecerle las invitaciones anteriores. Tal vez no me siento tan cómodo en la televisión de estos años, donde se ha establecido demasiada opinión”, fue la respuesta de Ajaka, visiblemente nervioso.

Muy cuidadoso, el actor de La odisea de los giles señaló que su decisión tiene que ver con su profesión. “En este momento siento que estamos en una crisis de credibilidad y yo trabajo de poner caras, no necesito ser creíble para las personas”, aseguró. “Mis opiniones no significan nada para nadie, solo son mis opiniones y no narran de mí la clase de persona que soy. Si soy buen ciudadano, buen padre o si soy solidario”, agregó.

Ajaka admitió que su timidez no contribuye al juego que proponen a veces los debates de televisión y por otro lado “me enrosco mucho con el pensamiento, y a veces la opinión es más rápida, es más repentina”.

“Pero vas a volver”, sentenció Mirtha para sellar la tregua con el actor. “Por supuesto, también es vencer una traba que tengo. Estoy cómodo y agradecido”, concluyó uno de los protagonistas de la serie Apache, dedicada a la vida del jugador de Boca, Carlos Tevez.