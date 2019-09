Morena Rial subió a su instagram un foto en bikini. Lejos de las bajas temperaturas, la joven parece estar preparándose para el verano. La publicación ya superó los 14 mil "me gusta".

Luego de haberse separado de Facundo Ambrosioni, padre de su hijo Francesco, More Rial se muestra cada vez más liberada y se anima a compartir fotos jugadas en las redes sociales y compartió con sus seguidores una foto en bikini con una profunda reflexión: "Te mereces el amor que siempre intentas darle a los demás".

Si bien la joven mediática asegura que no está en pareja, comparte todo el día con su "amigo" Enrique Sánchez, quien está viviendo en su casa de Villa Devoto. More además está enfocada en la crianza de su hijo Francesco, al que no puede mostrar en redes sociales debido a un pedido legal del padre del pequeño.