Moria vs Perciavalle: "Siempre me ofrecías coca"

El capocómico Carlos Perciavalle habló sobre su carrera y sobre cómo hizo para superar su adicción a las drogas. En su relato, el actor se refirió a Moria Casán a quien no dejó bien parada. La vedette no tardó en hacer oír su respuesta y en uno de sus tuits le escribió: "Siempre me ofrecías coca".

Perciavalle contó en el programa TV Show de Uruguay que nunca estuvo internado por su adicción. “Un día estaba en mi casa de Laguna del Sauce con una bolsa de cocaína en la mano y me dije: esto es la muerte y a mí me gusta la vida. La tiré por el water y nunca más probé. Estuve dos días sin dormir y después regio, como si nada", explicó.

El cómico también dijo que siempre “algún amigo me pide que le pique una rayita y no me dan ganas de tomar otra vez. Estoy absolutamente curado” y reveló: “Moria, con los quilombos que tuvo en Paraguay, me lo pidió muchas veces en casa y también Fernando Peña que tomaba en Edelweiss, adelante de todo el mundo".

La lengua filosa de la Casán no se hizo esperar y desplegó toda su ironía en una cataratas de tuits. "Carlitos sos el mejor anfitrión que conocí, en tu casa nunca hubo que pedir nada, porque como buen anfitrión ofrecías y siempre me ofrecías COCA, sabiendo que no me gustan las gaseosas y que sólo tomo agua mineral".

porque como buen anfitrión ofrecías y siempre me ofrecías COCA, sabiendo que no me gustan las gaseosas y que solo tomo agua mineral. — Moria Casán (@Moria_Casan) 9 de abril de 2017

En otro de los mensajes la vedette ridiculizó al actor sobre antiguas declaraciones sobre que había visto a Hitler en el sur y el avistaje de ovnis: "Ah, me olvidaba que lo viste a Hitler en Bariloche y te pegaste el palo con tu coche por ver platos voladores. Con la oxigenación que tenés en La Laguna podés ver todo eso. Yo me lo pierdo por ser tan urbana, aunque viva en una reserva ecológica”, concluyó.