El guionista Mardik Martin, reconocido por haber trabajado junto al director Martin Scorsese en películas clásicas como Toro salvaje y Calles salvajes, entre otras, murió el último miércoles a los 82 años en Los Ángeles, por causas que no fueron informadas.



Así lo confirmó el ex presidente del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, Howard Rodman, a través de un mensaje en Twitter, que reproduce la agencia DPA, en el que sostuvo que “decir que Mardik era único en su especie es una forma de infravalorarlo” y sentenció que “nadie será capaz nunca de estar en esos zapatos”.



Nacido en Irán en el seno de una familia armenia, pero criado en Irak, Martin se mudó a Estados Unidos desde joven para estudiar economía en la Universidad de Nueva York, en donde conoció a Scorsese a principio de los '60, mientras trabajaban en el departamento de cine.



Juntos iniciaron una serie de colaboraciones que se extenderían hasta fines de los '70, que incluyó títulos como New York, New York y El último vals, entre otros, además de los mencionados antes.



Tras obtener varios éxitos y trabajar también con otros famosos directores como Ken Russell, Martin atravesó un proceso de inactividad debido a una fuerte adicción a la cocaína.



Años más tarde, se convirtió en profesor de escritura en la Universidad de Nueva York, aunque no dejó del todo su actividad como guionista.



En 2014 realizó su último trabajo en este sentido en la cinta de Fatih Akin The cut, seis años después de que su propia vida fuera retratada en el documental Mardik: de Bagdad a Hollywood.