Natacha Jaitt apuntó a Latorre por el allanamiento a su casa

Natacha Jaitt se mostró furiosa luego de que se produjera un allanamiento policial en su casa. Cuando terminó el procedimiento, se dirigió a los periodistas y apuntó contra Latorre: "Diego, ahora voy por vos", sostuvo.

"Allanaron el lugar equivocado. Esto de meterse con mis hijos menores es una pena. Yo les abría a ustedes para que vean lo que pasa, yo no tengo nada que ocultar, nada que esconder. Soy muy inteligente, demasiado para tanta gente de mier…", expresó, quien prometió volver a la carga con más material íntimo del ex futbolista, de acuerdo a lo que publicó Infobae.com.

"Qué tranquilos que están que me mandaron a allanar. Hay un montón de cosas, Navarro Montoya es un poroto, ahora vamos a divertirnos. A partir de mañana, cuando vaya a recuperar mis cosas. Diego, voy por vos, te venía perdonando la vida, pero ahora voy por vos", apuntó contra el comentarista deportivo.

"Ellos se metieron con mis hijos, yo no hago lo que ellos hacen. En cuanto al ingreso a mi propiedad se van a comer una buena denuncia porque estaban los chicos. Incluso aprovecharon, porque estaba llegando el más chiquito mío de 11 años de la escuela, y yo tenía que abrirle", señaló.

"Por eso también vinieron, y les agradezco, a los oficiales de la comisaría 37, a cuidarme en realidad, porque también saben de la otra causa. Vinieron y se apersonaron para que no pasara nada, pero lo peor de todo acá es el llanto de mis hijos, su desesperación, y que le saquen sus cosas personales de tecnología", agregó.

"Quiero que sepan, por si me están escuchando, que ellos lo armaron, a mí un abogado me avisó ayer. ¿Quiénes son ellos? Burlando, Leguizamón, y toda la parte de los Latorre incluida, Yanina y todo. Es un grupete mafioso a los cuales no les tengo miedo", concluyó.

La orden fue librada por el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 40, que solicitó que efectivos de la Policía federal Argentina secuestren documentación relacionada con la causa, caratulada como "Jaitt Natacha por extorsión".

El juez ordenó secuestrar "todo dispositivo informático, ya sea Tablet, PC, pendrive, CD, Notebook, Disco Externo, teléfonos celulares y cualquier otro elemento que pueda resultar de interés para la causa".

Además, la orden sostiene que "en cumplimiento de la manda se deberá establecer si en el establecimiento existe una caja fuerte y, en su caso, se deberá proceder a su apertura, quedando para eso facultado a requerir el servicio de un cerrajero en caso de ser necesario".

Por otro lado, se especifica que "en caso de encontrarse la imputada Natacha Jaitt en el lugar, se la deberá requisar en busca de los elementos cuyo secuestro se ha ordenado, así como también notificarla personalmente que el próximo jueves 7 de septiembre, a las 10 horas, deberá comparecer ante este tribunal".

"Si el citado no se presentase en el término que se le fije, ni justificare un impedimento legítimo, se ordenará su detención", agrega la orden, que lleva la firma del Juez Rodolfo Carlos Cresseri.

"Además, se deberá emplazar a la imputada para que en un plazo de cinco días hábiles designe abogado defensor de su confianza, o de lo contrario se le dará intervención al Defensor Oficial en turno", concluye la información detallada en el escrito.