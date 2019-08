Pista caliente. Ángel de Brito, jurado en el "Súper Bailando" le dijo al aire al Nico Occhiato que Carolina “Pampita” Ardohain estaría interesada en él. El influencer, ante tal afirmación, no pudo disimular su sorpresa.

Tanto Nico como Pampita vienen de atravesar dolorosas separaciones amorosas. Él decidió finalizar su relación con Flor Vigna después de haber estado cinco años juntos para priorizar su carrera. Ella se separó hace unas semanas de Mariano Balcarce tras un noviazgo de seis meses. Juntos, Nico Occhiato y Carolina “Pampita” Ardohain pueden convertirse en una de las parejas explosivas de la farándula.

Hasta el momento no hubo acercamiento alguno entre ellos, pero este lunes Ángel de Brito sorprendió al participante recién incorporado al "Súper Bailando" al confesarle una infidencia de su compañera de jurado. “Voy a cometer una infidencia. Sabés que me parece que a Pampita le gustás”, arrojó el periodista, mientras Occhiato estaba en el móvil, charlado de su presente laboral y personal.

“¡¿Cómo?!”, fue la reacción del influencer, que parecía incrédulo ante la confesión de Ángel. Aclarando que esa era sus sensación sin tener ninguna información por parte de la modelo dijo: “Sí. Se le ilumina la cara cada vez que te ve. Te ve bailar como a Piquín, no sé. Es una sensación que tengo. Es intuición de jurado. Es el perfil de Pampita”.

“Me tiraste una bomba, ¡es muy temprano!”, dijo, con humor, Occhiato. Mariana Brey le preguntó: “¿Qué pasaría si Pampita tiene intenciones reales con vos?”. Nico respondió: “No me lo puedo ni imaginar, Pampita debe ser la mujer más linda del país, chicos”, según publicó Primiciasya.com.

Ante esta respuesta, las panelistas no se contuvieron y le confesaron que a ellas también le parecía muy atractivo y que no ven muy lejana la posibilidad de que él esté con la ex de Benjamín Vicuña, descartando que la diferencia de edad dado que el joven tiene 26 y ella 41.