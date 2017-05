Nicole Neumann: "Estoy hecha mierda"

La modelo pidió que se respete su intimidad y fundamentalmente la de sus tres hijas. Y también negó cualquier relación con Pablo Cosentino. "Lo conozco por gente en común. Ni siquiera lo he tratado", afirmó.

No, Nicole Neumann no está feliz tras su separación de Fabián Cubero. La modelo negó que haya un tercero en discordia y dejó en claro cuál es su estado de ánimo: "Estoy hecha mierda". "Estaba en Estocolmo viendo a mi papá. Ya estoy acá. Estoy hecha mierda. Estoy destrozada. Lo del político es una ridiculez. Nos juntamos un par de veces por el cierre del zoológico, como hicieron otros famosos", dijo Nicole.

