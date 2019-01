Nicole Neumann negó las acusaciones de racismo en su contra

Nicole Neumann negó las acusaciones que hicieron en su contra en relación a un supuesto acto de discriminación ocurrido en Tafí del Valle, Tucumán. La modelo se despegó de los rumores que circularon por las redes sociales en los que señalan que se refirió de manera despectiva sobre los habitantes del lugar.

De acuerdo a lo que publicó Infobae.com, la modelo participó del lanzamiento de la temporada de verano de Tafí del Valle. Medios tucumanos señalaron desde las redes un supuesto acto de discriminación de la modelo. "Hace apenas unos minutos en Tafí Del Valle, Nicole Neumann llamó a su guardaespaldas y le dijo 'Ay…sacame de acá que está lleno de negros' fue la información que circuló.

Instagram

Neumann fue contratada por una altísima suma de dinero para participar del lanzamiento de temporada turística en Tafí del Valle", aseguró Radio Continental Tucumán, a través de su cuenta oficial de Facebook. Y agregaron: "No solo no llegó a tiempo a la conferencia de prensa, sino que después protagonizó este acto racista y profundamente despectivo hacia los veraneantes en Tucumán".

Tras el escándalo que se generó, desde la cuenta oficial de la Municipalidad de Tafí del Valle desmintieron la noticia y defendieron a la modelo: "Queremos expresar nuestro repudio ante la difusión de una fake news que se viralizó a través de las redes sociales, donde se implantó la versión de que la señora Nicole Neumann no asistió a la conferencia de prensa y que trató despectivamente a periodistas en la tarde de ayer".

La modelo compartió el posteo desde sus redes y agregó un comentario: "La mentira tiene patas cortas".

También, le respondió a una seguidora: "Que venga a decirme en la cara el supuesto guardaespaldas con el que hablé (porque no hablé con ninguno ni jamás diría algo así) y va a tener que probar su palabra de alguna manera mirándome a los ojos".

En tanto, agradeció a una usuaria por confiar en ella: "Qué bueno que haya gente lógica y amorosa como vos. No me conocen nada y me quieren difamar con puro invento de mi persona, tristeza total quien haya sido esa mala persona".