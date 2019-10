No le cayó nada bien la noticia. Nicole Neumann se refirió con ironía al casamiento de Pampita con su novio Roberto García Moritán. Comparó el video del pedido de matrimonio que la pareja protagonizó en República Dominicana con un spot del hotel, además de especular con el embarazo de la jurado del Bailando.

De acuerdo a lo que publicó el sitio de El Trece, Nicole opinó durante el debate sobre el tema en Nosotros a la mañana y en su primera intervención aseguró "yo pensé que era un spot del hotel".

La modelo y Agustina Kämpfer dejaron claro su desacuerdo cuando una compañera especuló con "qué mujer no sueña con esto". "A esta altura de mi vida, no. Capaz lo soñaba a los veinte. No soy romántica, pero a la edad que tenemos y con dos casamientos atrás", agregó Neumann.

Nicole especuló con la posibilidad del embarazo de Pampita y aclaró que "no estamos en los cincuenta que hay que casarse de apuro. Hoy ya no hace falta casarse de apuro".

Cuando Tomás Dente explicó que él se comunicó con Pampita y ella le desmintió el embarazo, Neumann se mostró escéptica: "No sé, una amiga de ella pidió que no la pongan en ese aprieto cuando le preguntaron. Y todas negamos hasta los tres meses. Igual no es época para casarse de apuro".

Nicole entendió que Pampita mienta al hablar del embarazo porque no hay otra posibilidad. "Si no contestás, estás diciendo que sí", cerró la modelo.