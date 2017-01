Ningún Poroto: Nicole Neumann admitió crisis con Cubero

En el marco de la charla con la revista, Nicole deslizó que hicieron terapia de pareja pero por poco tiempo. "No llegamos a muchas sesiones ya era imposible coincidir los tiempos de los dos y de la terapeuta. Habremos ido dos o tres veces, pero yo sí retomé con mi psicóloga de toda la vida, y me ayudó. También recurrí a un chico que te cura energéticamente, te limpia y te centra. Traté de atacar el problema por todos los flancos."

En los últimos tres meses, circuló el rumor de que Nicole Neumann y Fabián Cubero atravesaban una crisis. Y si bien ambos se encargaron de desmentir la versión, la modelo confirmó en una entrevista que la pareja ya no funcionaba como antes.

