En la madrugada de este viernes, la periodista Ernestina Pais chocó contra un auto estacionado. Tras el incidente, se negó a someterse a un test de alcoholemia. La panelista de Intratables dijo horas más tarde que lo expuesto en el acta policial es “mentira” y que “el vehículo mal estacionado”.

El siniestro ocurrió cerca de las 3.30, en el cruce de la calles Libertador y Espora en el barrio bonaerense de Olivos. Pais conducía una camioneta Chevrolet Tracker y el impacto fue contra un VW Gol que estaba estacionado.

Según informan medios porteños, las cámaras del centro de monitoreo registraron el choque y el momento en que Ernestina se bajó caminando del vehículo. Los oficiales la interceptaron a poco más de una cuadra.

Fuentes policiales señalaron que la también actriz se encontraba “en aparente estado de ebriedad” y que resistió someterse a un test de alcoholemia.

En diálogo con la revista Caras, Pais dio su versión de lo ocurrido. “Yo vengo por Espora y había un vehículo mal estacionado en una dársena, que cuando tuve que doblar le toco una rueda de atrás. Paro el auto, me bajo y voy hasta la comisaría de la mujer que queda ahí cerca para avisar del vehículo mal estacionado, para que ubiquen al dueño así veíamos lo del seguro y porque me quería ir a mi casa", relató.

"Yo tuve una discusión con el agente de tránsito y el tipo empezó a decir cualquier cosa (…) Viene el policía y en paralelo se suman los de tránsito de la Municipalidad. Ahí me dicen que me tienen que hacer el control de alcoholemia, y yo le dije que no fue mi culpa, que el problema fue el auto que estaba mal estacionado”, continuó.

“«Me niego, me tratás a mí como una delincuente cuando está este auto mal estacionado», le dije. Hasta ahí llegó la situación y luego me acompañaron hasta mi casa porque me sacaron el auto", aseguró Ernestina que desestimó que haya intentado fugarse porque “es mi barrio, vivo a una cuadra”.