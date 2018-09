¡No me muevo!: la furia de Sol Pérez contra un colectivero

La noche del último martes no fue sencilla para Sol Pérez. Un colectivo chocó la parte trasera de su vehículo y ella bajó para pedirle los datos al chofer. Y como el conductor -según ella- no quería dárselos, estalló. Para más pruebas, grabó el video y lo publicó en Twitter.

“El colectivero de la línea 95 interno 30 te choca y se quiere dar a la fuga. No tendrían que manejar y menos un transporte público”, escribió Sol.

En las imágenes que filmó la propia Sol, se la escucha gritar: "¡Me vas a pasar los datos! ¡Te juro que no me muevo de acá! Me vas a pisar... ¡me vas a pisar porque no me muevo de acá! ¡Me chocaste a propósito, flaco! Voy a llamar a la Policía".

Robledo Daniel el colectivero de la línea 95 interno 30 que te choca y se quiere dar a la fuga. No tendrían que manejar y menos un transporte público pic.twitter.com/IvQvO122iy — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 18 de septiembre de 2018

Entre las repercusiones que tuvo su mensaje, algunos usuarios la interpelaron y ella se defendió.

"Lo pasé y me chocó. Yo trabajo todo el día y me cuesta comprarme las cosas, por eso me bajé y lo grabé. ¿No ves como se ríe? ¿Sabés qué pasa? ¡Él no paga el bondi si lo choca!", tuiteó Sol.

Finalmente, Pérez obtuvo los los datos recién cuando llegó la Policía.

“Si no me paraba adelante, se escapaba", señaló Sol Pérez en otro mensaje.