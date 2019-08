Este fin de semana circuló una foto de Wanda Nara acariciándose la panza y las especulaciones sobre un supuesto embarazo no tardaron en aparecer. Sin embargo, la modelo afirmó por medio de su abogada, Ana Rosenfeld, que no se encuentra en la dulce espera.

Provocadora y enigmática, la imagen junto a mensajes de la mediática en Twitter despertaron la sospecha sobre la llegada de su sexto hijo.

Su abogada Ana Rosenfeld, sin embargo, lo negó a pedido de Wanda. "Hablé ayer con ella y me dijo: `Decí que no estoy embarazada, Ana. No estoy embarazada’", comentó la letrada.

Luego aclaró: “Esa foto yo no sé si no es viejísima. No creo que sea actual esa foto porque cuando salió a la luz, ella estaba viajando de Ibiza a Milán. No es el look de Wanda últimamente”.