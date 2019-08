Disney publicó un nuevo adelanto del noveno episodio de la saga "Star Wars", titulado "La guerra de las galaxias: episodio IX. El ascenso de Skywalker". La compañía mostró ese avance en el festival D23 Expo, celebrado en Anaheim, California.

"La historia de una generación llega a su fin", reza la descripción del video, que contiene varios fotogramas de episodios anteriores de la saga pero también varias escenas de la próxima película, que completará la historia de la familia Skywalker y su confrontación con los sith. . El estreno mundial de la película está programado para el próximo 20 de diciembre. El director es J. J. Abrams, quien también filmó el séptimo episodio de la saga, según publicó ActualidadRT. Anteriormente se publicó también un póster de la película que muestra a los protagonistas Rey y Kylo Ren luchando con espadas de luz, mientras que de fondo aparece la silueta oscurecida de Palpatine, el villano principal de la saga. . . . . Ver esta publicación en Instagram . . . . . . . . . Watch the #D23Expo Special Look for Star Wars: #TheRiseofSkywalker. See the film in theaters on December 20. Una publicación compartida de Disney (@disney) el 26 Ago, 2019 a las 5:29 PDT