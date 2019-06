Catorce grabaciones inéditas y la versión original de "Nothing Compares 2 U", de 1984, componen Originals, el álbum póstumo de Prince, lanzado este viernes por la plataforma Tidal.

La elección del día no es casual. Prince Rogers Nelson habría cumplido 61 años este jueves.

Las 15 canciones fueron seleccionadas de manera colaborativa por Jay-Z y Troy Carter (Atom Factory), en nombre de The Prince Estate, y pueden ser escuchadas en la plataforma en calidad Master "tal y como el artista quería que sonaran", según informa en una nota la plataforma de audio en "streaming".

El dato es que para acceder a la plataforma hay que suscribirse. La opción es que el sitio ofrece una prueba gratuita de 90 días.

Vale aclarar que Warner editará el disco el próximo 21 de junio en formato físico en CD, descarga y (otra vez) "streaming".



El álbum cuenta con canciones como "Baby you're a trip", interpretada por Jill Jones en 1987, o "Sex shooter", de Apollonia 6, en 1984

Otras grabaciones presentes eson "Jungle Love", que colocó a The Time en la lista de éxitos de Billboard durante varias semanas en 1984; "The Glamorous Life", de Sheila E., que alcanzó el número 1 en las listas en 1984; así como "Love.... Thy Will Be Done", de Martika; y “Manica Monday”, un hit de The Bangles.

También aparece "Nothing Compares 2 U", una canción que Prince escribió y grabó en 1984, pero que alcanzó una gran popularidad en la versión de Sinéad O'Connor en 1989.

Fallecido en abril de 2016, el también Love Symbol o The artist (debido a las discrepancias que tuvo con las discográficas) y “genio de Minneapolis”, Prince "vuelve a la música".