Oscar 2019: el cine ya vive su gran fiesta

Sin presentador y con la actuación del grupo británico Queen, este domingo se entregan los premios Oscar, máximos galardones de la industria del cine. A lo ya dicho, se suma otro dato al menú de partida de la gala: la posibilidad de que Roma se alce con la estatuilla a Mejor película y haga historia.

Para conocer la suerte de ese apartado (son 24 rubros en total) habrá esperar hasta el último minuto de la ceremonia que comenzó a las 22 (Argentina) en el Teatro Dolby de Los Ángeles con "We will rock you" y "We are the champions"

De la previa complicada al final épico

La renuncia de Kevin Hart al puesto de anfitrión –tras una polémica por tuits homófobos– en las semanas previas a la edición 91 de los Premios Oscar dejó un vacío que la Academia de Artes Cinematográficas de Hollywood no pudo cubrir.



Pero ante la falta de un monólogo de apertura, será el grupo británico Queen –con Adam Lambert en la voz– el encargado de marcar el comienzo de la gala.

La posibilidad de que Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, sea elegida Mejor Película suma a la incertidumbre habitual un plus: sería el primer film en lengua no inglesa en alcanzar ese crédito.

Para ello, deberá superar a La Favorita, del griego Yorgos Lanthimos, que cuenta, al igual que la cinta producida por Netflix, con diez nominaciones, y a Green Book: una amistad sin fronteras, de Peter Farrelly, que consiguió el premio que entrega el Sindicato de Productores de Estados Unidos.

Y atención porque de las últimas últimas diez estatuillas que entrega la Academia, ocho coincidieron con las de la asociación que reúne a quienes dirigen la industria.

Pese a ello, las casas de apuestas tienen como favorita no sólo a la cinta ambientada en los 70 en México, sino que también lo tienen a Cuarón como Mejor director.

Para llevarse el galardón, las antes mencionadas también deberán imponerse a Bohemian Rapsody: la historia de Freddy Mercury –que ganó el Globo de Oro como Mejor película dramática– y a las otras cuatro cintas en competencia: Nace una estrella, Infiltrado del KKKlan, El vicepresidente: Más allá del poder y Pantera Negra (primer filme de Marvel Studios en ser nominada en la máxima categoría).

Al igual que La vida es bella, de Roberto Benigni, Roma también competirá como Mejor película extranjera junto a la polaca Cold War; la japonesa Somos una Familia; la libanesa Cafarnaúm y la alemana Werk ohne Autor.

Además, si Cuarón volviera a ganar un Oscar (se impuso en 2013 con Gravedad), haría que de los últimos seis premios a Mejor Director, cinco hayan sido para mexicanos (Guillermo del Toro y Alejandro Iñárritu, en dos oportunidades).

Del court a la Academia

Si bien no es la primera vez que los Oscar se celebran sin un anfitrión o anfitriona al mando –ocurrió en 1969, 1970, 1971 y 1989– sí será el debut de Serena Williams como “presentadora de un premio”.



Además de la tenista, una larga lista de celebridades fueron convocadas para anunciar los galardones por rubro. Se trata de Javier Bardem, Emilia Clarke, Samuel L. Jackson, Tina Fey, Whoopi Goldberg, Brie Larson, Jennifer López, Charlize Theron, Chadwick Boseman, Helen Mirren, Daniel Craig, Michael B. Jordan, Michael Keaton, Chris Evans, Melissa McCarthy, Jason Momoa y Sarah Paulson.

Las canciones

En una entrega con presencia de películas musicales taquilleras como Bohemian Rhapsody o Nace una estrella, las actuaciones tendrán un gran peso en los Oscar pese a que los organizadores se plantearon que no todas las canciones nominadas fueran interpretadas en la gala.

Finalmente, serán cuatro temas los que se escuchen, ya que Kendrick Lamar y SZA no defenderán "All the Stars", de Black Panther, por problemas logísticos, informó el último jueves Variety.

En cambio, Lady Gaga y Bradley Cooper interpretarán "Shallow" (Nace una estrella) y Bette Midler hará lo propio con "The Place Where Lost Things Go" (El regreso de Poppins Returns).

A su turno, Jennifer Hudson cantará "I'll Fight" (RBG) y Gillian Welch y David Rawlings se reunirán para "When A Cowboy Trades His Spurs For Wings (La balada de Buster Scruggs).



En tanto que el venezolano Gustavo Dudamel al frente de la Filarmónica de Los Ángeles pondrá música al segmento que recuerda a las figuras del cine fallecidas en el último año.