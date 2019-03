Pampita le pasó factura a Jorge Rial: “Ustedes mienten”

Un intenso cruce en vivo protagonizaron ayer Pampita y Jorge Rial en medio de una entrevista que tuvo lugar en el programa Intrusos. Desde un móvil, la modelo acusó al programa de hacer comentarios maliciosos sobre su reconciliación con Pico Mónaco durante el verano. “Mintieron alevosamente”, los apuntó.

De acuerdo a lo que informa hoy el sitio Teleshow, le pasó factura a Rial porque según indicó los periodistas dijeron que había un trasfondo económico detrás de su reconciliación con el tenista. Hay que recordar que tuvieron vuelta fugaz tras su separación durante el verano pasado. “En el programa de ustedes los escuché decir mil veces 'No… se juntaron por un contrato millonario, dólares, negocios'. Le meten eso a la gente en la cabeza y no es real. Es una mentira total, una infamia", disparó la entrevistada ante la mirada de todos los panelistas y el conductor del programa.

"Yo por suerte siempre estoy con trabajo desde hace un montón de años, no me cambia la vida un evento más, y ese verano no fui a ningún evento con Pico Mónaco. No es cierto, entonces mintieron alevosamente, y qué pena que la gente piense eso. Solo éramos dos personas solteras que querían intentarlo, y podía funcionar o no, pero es cosa nuestra, y hablan con malicia cuando dicen que fue por dinero. La vida no es así, pero capaz ustedes piensan que sí es así", completó.

Jorge Rial le respondió: "Sin embargo, todos especulan. De hecho, este móvil que hacemos es porque estás presentando una línea personal tuya. Si te lo hubiésemos pedido por otra cosa, no nos lo hubieses dado". Y Pampita retrucó: "Por supuesto, porque no tengo necesidad", entonces Rial le dijo: "Por eso, ahora tenés necesidad y lo hacés".

Entonces, la modelo terminó diciendo: "Tampoco tengo necesidad de estar con una persona para ir a un evento. Trabajo siempre tengo, hace un montón de años. Y si no tengo trabajo, tengo mis ahorros. No necesito elegir a una persona para ir a un evento. Entonces es re feo que le metan eso en la cabeza a la gente. Es re feo, en serio te lo digo. Siempre que estuve con alguien fue por amor".