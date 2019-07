La última semana, en diálogo con el programa Nosotros a la mañana, Carolina Ardohain confirmó su separación del empresario Mariano Balcarce, con quien había empezado a salir el último febrero.

"A veces está bueno decirlo y descomprimir un poco. No tengo por qué mentirles", sostuvo Pampita, aunque advirtió que no iba “a entrar en detalles".

Ante la pregunta de si hubo alguna infidelidad, la jurado del Súper Bailando respondió: “No. No empiecen a inventar cosas porque lastiman mucho con la mentira".

Dicho esto, la ruptura amorosa comenzó su propio camino en redes sociales. Al tanto de ciertas suspicacias, Pampita frenó los avances con un tuit.

“Que pena ver tantos comentarios de mujeres riendo y diciendo que me separé porque me metieron los cuernos! Primero que no es verdad! Y segundo... no se hagan las feministas que saben de sororidad después, que de hermandad, apoyo y comprensión están demostrando muy poco!”, escribió en Twitter.