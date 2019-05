Pampita reveló lo que piensa sobre la legalización del aborto

Pampita usó su programa Pampita on line para expresar y compartir su postura en relación a la legalización del aborto. Luego de que Nicole Neumann revelara que está en contra de la práctica y se desatara una polémica, la modelo confió que ella tampoco está a favor pero sí acuerda con la ley.

De acuerdo lo que publicó el sitio Primiciasya.com, la modelo aseguró que por su formación católica no está a favor del aborto y contó que es algo que charla con sus hijos Benicio, Beltrán y Bautista: "Se habla un montón en casa, si el día de mañana alguno de ellos deja embarazada a una novia, le voy a decir 'bienvenida a esta vida, es un milagro, entre todos la vamos a sacar adelante".

Sin embargo, la modelo aseguró que ella entendía que su situación no es la de toda la sociedad y que la ley es necesaria. "Es real que muchísimas mujeres en condiciones precarias pierden la vida haciéndose un aborto clandestino", dijo con mucha seriedad.

"Está bien que haya gente que piense que no, está re dividido, pero hay que ser muy cuidadoso con las palabras y cómo se dicen las cosas. No todas pueden elegir sus embarazos, muchísimas mujeres son abusadas, muchas más de las que se imaginan, y la desinformación es parte de lo que está pasando para que lleguen a ese extremo. No se habla de sexo y si se habla, se habla mal, y no todos tienen acceso a anticonceptivos", reflexionó Pampita.

Además, la modelo contó por qué decide no participar de las marchas: "No participo de las marchas porque no lo comulgo, porque no tiene que ver conmigo. Pero una cosa es decir 'yo no pienso igual' y otra ¿qué necesita mi sociedad? Pertenezco a esta sociedad, a este país y me parece que necesitamos la ley".