Pearl Jam, Joan Baez y Tupac Shakur, al Salón de la Fama del Rock

El Salón de la Fama del Rock and Roll rinde tributo a los artistas más importantes del género y la condición para su incorporación es que hayan pasado al menos 25 años desde el lanzamiento del primer disco. Este año se sumaron al listado de miembros las bandas Chicago, Deep Purple y N.W.A.

La organización informó que también ingresarán Yes, la banda de hard rock Journey y la Electric Light Orchestra, en tanto que el productor y ex líder de Chic Nile Rodgers recibirá el premio a la excelencia musical, de acuerdo al voto de 900 especialistas.

La banda grunge Pearl Jam, la cantante folk Joan Baez y el fallecido rapero Tupac Shakur pasarán a formar parte del Salón de la Fama del Rock and Roll a partir del próximo 7 de abril, cuando se lleve a cabo en Nueva York la gala de admisión de los nuevos miembros.

