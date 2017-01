Pelvis de arrabal: doce canciones para recordar a Sandro

Cantante, actor y auto, publicó 52 álbumes originales y vendió más de ocho millones de copias (algunas cifras no oficiales duplican ese número).

Pero, y la espera de colaboraciones en los comentarios al pie, es que elegimos esta docena (sí, doce, menos no da).

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo