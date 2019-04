“Pensé en ser padre soltero con una compañera de la radio”

El periodista deportivo Diego Díaz contó que no descarta la posibilidad de ser padre soltero en el futuro próximo. "No tengo pareja en este momento, hace un tiempo que no la tengo. Empecé como a procesar una idea que puede tener que ver con un futuro no muy lejano: la de ser padre soltero", dijo Díaz en el programa PH.

"Es algo que no descarto, porque me encantan los chicos. Tengo cuatro sobrinos de edades muy distintas. Ser padre no es lo mismo que ser tío, porque ser tío es como bastante cómodo. Pero sí, me veo en este momento más padre que esposo o marido", agregó.

"¿Y qué fantaseaste? ¿Cómo hacerlo?", indagó Andy Kusnetzoff, conductor del ciclo.

"Lo pensé con una compañera mía. Tengo una compañera en la radio que nos conocemos desde hace muchos años y está todo muy claro en cuanto a que nos queremos muchísimo pero no estamos buscando nada", abundó el periodista, que lleva adelante el programa No tenemos pelotas, por Radio Late, de Buenos Aires.

“Una vez dijimos: «Vamos a poner el límite el 2020, si hasta ese año ninguno de los dos enderezó la historia de nuestras vidas personales, ahí lo planteamos»", continuó Díaz, sobre el “acuerdo” con su compañera.