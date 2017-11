¿Photoshop?: Sol Pérez reveló el secreto de sus fotos

El Instagram de Sol Pérez parece el “book” profesional de una modelo. Muy distinto al de casi cualquier persona de a pie. Cada imagen tiene la luz perfecta, el ángulo adecuado. ¿Hay ayuda ahí?

Pues sí. La chica del tiempo reveló que el secreto de sus fotos es... su mamá. “¡Y la tengo entrenadísima! Hasta el compré una cámara profesional”, reconoció Sol en una entrevista durante el ciclo “Una tarde con...” que conduce Mica Levitt en el Facebook de Ciudad Magazine.

“A mí me gusta que la foto se saque en ángulo medio. Ni muy de arriba porque salgo muy petisa, ni muy de abajo porque salgo con unas piernas muy estilizadas y no me gusta porque soy más del fitness y me gusta lo rudo”, contó y dijo que hasta conseguir la foto justa para publicar, pasan varios intentos.

