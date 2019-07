El último martes debutó en la pista de Súper Bailando Matilda Blanco. Tras cumplir con la cumbia, la crítica de modas e integrante de Corte y Confección admitió estar muy nerviosa por las devoluciones.

Y el presentimiento no fue desacertado. Cuando llegó el turno de Florencia Peña, la jurado del certamen de ShowMatch no escondió su sentir.

"Matilda trabaja de mala y hace críticas muy hirientes. Se puede ser crítico sin ser dañino. Vos sos bastante dañina, me has dicho cosas como gallina desplumada. No me molesta tu crítica. A veces te pasaste un poco", comenzó Peña para luego puntuar la performance.

Tampoco le fue bien en el BAR, Flavio Mendoza la fulminó: "Sos la peor vestida de la televisión argentina. Bailaste como una tía borracha".

Aníbal Pachano, por su parte, le otorgó un punto, al igual que Laura Fidalgo y alcanzó los 14 puntos.