¿Plagio? Morena Rial se lanzó como cantante y cruzó a los haters

El último martes, Morena Rial presentó el videoclip de su nuevo tema "Hello Baby", dedicado a su primer hijo, el que espera con su novio, el futbolista Facundo Ambrosioni.

Tan sentida es la canción que hasta el futuro papá participa tocando el piano.

Y si bien la grabación de Morena –embarazada de ocho meses– tuvo aceptación, parece que guarda algún parecido con el tema "Tú estás aquí", del cantante mexicano Jesús Adrián Romero. En este caso, no se trata de una cantidad de compases parecidos sino de la letra.

Una de las frases de "Hello Baby" dice: “Y aunque mis ojos no te puedan ver, puedo sentirte, sé que estás aquí. Y aunque mis manos no te puedan hoy tocar, sé que estás aquí”.



Y en la de Romero se escucha “aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí”.

Tras las primeras versiones, Morena respondió en Instagram: "Gracias a cada uno de los que tiran buena onda y me apoyan y a los que me bardean o me tiran mala onda, gracias por enseñarme a no ser tan nefastos como ustedes y a no cag... en la felicidad del otro".

Christian Manzanelli, el manager Morena, aclaró en diálogo con DiarioShow: "Esta es una canción dedicada a un bebé, no a Dios. Escuché el tema después de que explotaron las redes y lo único que encuentro parecido son cuatro palabras. Hay mucha gente mala en las redes sociales. Uno de los autores es Augusto Amicón, que fue autor de David Bisbal, la música es nuestra, la melodía es nuestra".



Y agregó: "Son solo cuatro palabras de una canción de cuatro minutos y tiene una melodía que nada tiene que ver".

"Le estan buscando la quinta pata al gato. Una canción habla de Dios y la otra de un nene que tiene adentro, que por supuesto siente esas cosas. No entiendo cuál es el plagio porque vi cuando More escribía la canción", declaró Ambrosini tras las acusaciones.