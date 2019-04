Polémica por los “antivacunas”: “No entren en esa boludez”

La decisión de tratar la tendencia de no vacunarse en el programa El Diario de Mariana fue criticada tanto en la misma televisión como también, en las redes sociales. Ayer, fue el turno del periodista Jorge Rial, quien se expresó duramente sobre quienes optan por no vacunarse ni vacunar a sus hijos. En paralelo, Dalma Maradona publicó en su perfil un reclamo por las vacunas antigripales.

Jorge Rial, quien compite con Fabbiani en el horario de la tarde en la TV abierta, sostuvo ayer: “Es un debate inexistente, no entren en esa boludez que es una moda, la vacuna salvan vidas”, comenzó Rial, según publicó el diario Popular.

“¿Ustedes pondrían en riesgo la vida de tu hijo, la de tu nieto, sobrino, hermano? Esto no es una cuestión de moda. Porque es eso. No entren en esa pelotudez, se los pido por favor, ya hay cuatro casos sarampión más el faltante de vacuna, faltan vacunas”, arengó el conductor.

“¡No tenemos Ministerio de Salud! (...) En un país en el que teníamos el mejor plan de vacunas, gratis, para todos los chicos. Todas las vacunas, todo completo. ¡Vacunen a sus hijos, por favor! ¡No entren en esa pelotudez!

“Estamos volviendo a entrar al Siglo XVIII, hay gente discutiendo si la tierra es plana o redonda. Estamos entrando en eso de verdad, y ahora lo de las vacunas. Con lo de la Tierra nos cagamos de la risa pero con las vacunas no nos reímos. ¿Qué discusión viene después de eso? ¿Un pederasta diciendo que está bien violar a una menor porque sale con pollera cortita? Es lo que falta. Es una cuestión lógica: ¿De qué lado estás? ¿De la vida o de la muerte? Esto es así. En el afán de vendernos un debate inexistente…. ¿Harías vos un debate entre ´nazismo sí o nazismo no´? ¡No! La vida está en juego”, recalcó.

“Que vuelva el Ministerio de Salud, pónganle las pilas a la salud pública, y desde los medios de comunicación hay que ser responsables. No hay que hacer debate en ese sentido”, enfatizó.

En las redes sociales, también se multiplicaron los mensajes en contra de esta tendencia, apuntando al programa de Fabbiani por darle espacio.

Sabés @marianafabbiani mi hijo tiene cancer , desde al lado de su cama del garrahan tuve que escuchar en tu programa un debate : vacunas si o vacunas no. Pusiste en riesgo a todos los niños oncológicos. Todo por el rating . Que duermas bien... — soledad (@soljuarez2010) 13 de abril de 2019

"¡Qué vergüenza!"

Dalma Maradona no dudó en utilizar su cuenta personal de Twitter, en la que la siguen un total de 788 mil seguidores, para reclamar por la falta de vacunas antigripales.

"Que vergüenza que saque turno para darme la vacuna de la gripe HACE UNA SEMANA y hoy me avisan que no la tienen y QUE TENGO QUE VOLVER A ESPERAR otra semana!! Mas que por mi, porque me la tengo que dar por mi hija! ALGUIEN SABE DONDE PUEDO IR???", fue lo que redactó la hija del ex futbolista Diego Maradona y de Claudia Villafañe.