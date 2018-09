Preocupa la salud de uno de los actores de “Friends”

Matthew Perry, el actor que interpretó a Chandler en “Friends”, pasó tres meses internado en un centro de salud, aparentemente por problemas en su sistema digestivo. Fue el mismo Perry quien dio a conocer la noticia con un breve y sorpresivo tuit el sábado pasado.

Three months in a hospital bed. Check. — matthew perry (@MatthewPerry) 15 de septiembre de 2018

Según publicó The Huffington Post, el actor tuvo que ser operado de urgencia el 8 de agosto pasado para reparar una perforación gastrointestinal.

Perry, de 48 años, confesó hace poco sus problemas con el alcohol y las drogas.

En lo último que trabajó fue en la serie The Good Fight y la miniserie The Kennedys After Camelot.