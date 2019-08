El cantante Cacho Castaña se encuentra internado en el Sanatorio de Los Arcos ubicado en el barrio de Palermo. El artista sufre un virus respiratorio sincitial que causa enfermedades respiratorias y su estado aun no mejora. Desde el sanatorio donde se encuentra emitieron un comunicado.

"Este evento infeccioso agudo ha comprometido el funcionamiento de sus pulmones y del sistema circulatorio. Por estas razones requiere de un respirador artificial en un estado de sedación y fármacos para mantener la presión arterial y flujo sanguíneo a órganos nobles, incluyendo los riñones", expresaron desde un comunicado emitido por el Sanatorio de Los Arcos.

El 9 de agosto pasado, el artista había recibido el alta luego de pasar algunos días hospitalizado por una neumonía, según publicó Elterritorio.com.ar. Sus problemas de salud se agravaron en 2013, cuando fue atendido por una serie de complicaciones debido al EPOC que padece. En marzo de este año, en una entrevista con Verónica Lozano, el popular intérprete reconoció que "se moría por fumar un cigarrillo": “A veces me molesta el olor, pero si tomo un mate, quiero fumarme un faso. Un café, me quiero fumar un faso. Me tomo un whisky y quiero un faso. Suena el teléfono, y quiero un faso. Es difícil, pero hace cinco años que no agarro uno".

La última vez que se mostró en público fue en el festejo de sus 77 años, que realizó en su local Café La Humedad junto a varios artistas y famosos como Beto Casella, Karina La Princesita, El Polaco, Adriana Varela, Fernando Burlando, Matías Alé y Coco Sily, entre otros.