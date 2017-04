Presentan el libro Trienio en rojo y negro

Horacio Silva es escritor, historiador y periodista. Publicó Días rojos, verano negro. La Semana Trágica de Buenos Aires (2011) y diversos artículos en las revistas Madres de Plaza de Mayo, Todo es Historia y Caras y Caretas, y en los medios digitales Mdz on line y Unidiversidad de Mendoza, VerbiClara y Martianos de Cuba, y Cambiailmondo*2 , de Italia.

