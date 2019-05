Puede pasar: el doloroso momento de Fabián Cubero en la cama con Mica Viciconte

Fabián Cubero y Mica Viciconte son una de las parejas del momento, así que la panelista de Incorrectas (América) se atrevió a contar un poco más sobre su intimidad con el futbolista pero eligió una anécdota dolorosa para Poroto.

Cubero es futbolista profesional con lo cual tiene una gran exigencia física todos los días. Y una noche –según contó Viciconte en el programa PH Podemos Hablar– Poroto tuvo que parar en medio del acto sexual por un terrible calambre.

“Estábamos bien, en la cama, muy bien. Y me dice «para, para , para, me acalambré». «Uy, ¿te elongo?», le dije yo –reveló Mica Viciconte–. Él fue muy orgulloso y me dijo que no. Terminamos y él estaba duro. Después del acto le volví a ofrecer si quería que lo estire pero también se negó”.

Esto ocurrió, agregó, durante su primer encuentro sexual. Habían tomado helado –¿qué tiene que ver?– y él había jugado un partido ese día. Bueno, puede pasar, ¿no?.