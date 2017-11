Qué bolú: Lanata se quebró una pierna y se ríe de sí mismo

Hay accidentes y accidentes. Bueno, a Jorge Lanata le tocó vivir uno bien pavo. Pero con una consecuencia nada menor: se fracturó una pierna.

El propio periodista lo relató en diálogo con Marcelo Longobardi, en Radio Mitre. Fue este martes a la noche, cuando salía del acto de entrega de los premios Kónex. “Una mina me empieza a correr para que me saque una foto, no veo el piso y me caigo. Escuchá: me rompo una pierna…”, explicó.

Por la lesión, le tuvieron que colocar “un inmovilizador” en una pierna, aunque no pudo precisar qué hueso se quebró. “(Es) del lado de adentro de la rodilla. Se ve que un músculo hizo salir un pedacito de hueso y eso se quebró. Y bueno, acá estoy, como un pelotudo”, se resignó. “¡Y la mina ni siquiera sacó la foto!”, agregó.

Lanata bromeó con lo ocurrido. “¡Qué manera más boluda de romperse…!. Pero siempre es así. Los médicos me decían eso: cuando la gente que se rompe algo, siempre lo hace de una manera imbécil”, dijo.

Este miércoles no fue a la radio, pero aclaró que el domingo conducirá su programa de televisión, Periodismo para Todos.