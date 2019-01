¿Qué hacemos este domingo?

Abajo, la agenda de domingo con ofertas de música, teatro, cine y cultura.

De 9 a 13, feria a beneficio de la Protectora Sarmiento. Además, habrá una colecta solidaria de alimentos, artículos de limpieza y medicamentos. En Dorrego y el río.

De 15 a 21, se puede visitar la muestra Encuentros dialógicos, integradas por pinturas de Oscar Herrero Miranda. En el Museo Castagnino, avenida Pellegrini 2202. Gratis. Aporte sugerido: 20 pesos.



A las 18, en “la gratis” de El Cairo cine público se exhibe El graduado. Benjamin Braddock vuelve a casa después de terminar sus estudios universitarios. La señora Robinson, una amiga de la familia, lo hace su amante. Pero cuando Benjamin conoce a su hija Elaine, todo se complica. Con Dustin Hoffman, Anne Bancroft y Katharine Ross. Dirección: Mike Nichols. Drama. EE.UU, 1967

A las 20.30, se exhibe Mata Hari. París, 1917. Mientras se habla de una guerra que no termina, Mata Hari, un espía con un gran poder de seducción, utilizará sus encantos para conseguir arrebatar importantes secretos militares. Con Jeanne Moreau, Jean-Louis Trintignant, Claude Rich y Franck Villard. Dirección: Jean-Louis Richard. Drama bélico. En Espacio Arteón, Sarmiento 778 (PA).

A las 21.30, recital de Fans. El grupo presentan Especial '60s, con clásicos de Beatles, Rolling Stones, Beach Boys, The Who, The Kinks y más. Con Tiago Galindez (voz y bajo), Huevo Alabern (guitarra y voz), Pato Sabetta (percusión) y Julián Acuña Di Maurizio (guitarra y voz). En Beatmemo Pub, Oroño y Güemes.

A las 21.30, en el ciclo Stand up de mujeres se presentan paula Solari, Care González, Celeste Avendaño y Luciana Violeta.



Entre los estrenos de la semana, Spider-Man: un nuevo universo. Dirección: Bob Persichetti, Rodney Rothman y Peter Ramsey. Comic, animación. EEUU.