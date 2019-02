¿Qué hacemos este domingo?

La agenda de domingo trae música, teatro, cine, cultura, salidas y títeres.

Desde el mediodía, FM Vida invita a disfrutar de Modo Verano en La Florida con recitales de Lit Killah, Anexo, Enero y Armus. El avenida Carrasco y Escauriza.

De 14 a 19, está abierto El Jardín de los Niños, un parque que homenajea a la imaginación y a la creación. En Lugones 2290. Entrada general: 30 pesos. Menores de 4 años: gratis.

De a 21, se puede recorrer Encuentros dialógicos, muestra pictórica en homenaje a los 100 años del nacimiento de Oscar Herrero Miranda. Curaduría: Corina Herrero Miranda y José Claudio Ruíz. En el Museo Castagnino, avenida Pellegrini 2202. Aporte sugerido: 20 pesos.

A las 18, en “la gratis” se exhibe Los puentes de Madison (1995) Francesca Johnson, un ama de casa que vive en una granja con su familia, se ve alterada con la llegada de Robert Kincaid, un veterano fotógrafo de la revista National Geographic, que visita el lugar. Drama. Estados Unidos. Con Clint Easwood y Meryl Streep. Dirección: Clint Eastwood. Drama. Estados Unidos. En El Cairo cine público, Santa Fe 1120.



A las 18, en el marco de los programas Hoy en mi barrio y Abre, jornada de juegos y show de circo. Organizan el Ministerio de Innovación y Cultura y La Municipalidad de Rosario. En la plaza República de la Sexta, Cerrito y Esmeralda. Gratis.

A las 19, el grupo Las Titiriteras presenta El gato y los ratones. Organiza Titiriteros Rosarinos. En la Plaza Ciro Echesortu, Paraná y 9 de Julio. Entrada a la gorra. Se suspende por lluvia.

A las 20.30, en el ciclo Joyas del cine mundial se exhibe Todos estamos en libertad condicional. Con Riccardo Cucciolla, Philippe Noiret, Macha Méril , Bruno Cirino, y Vittorio De Sica. Dirección: Manlio Scarpelli. En Espacio Arteón, Sarmiento 778 (PA).

A las 21, recital acústico de Francisco Lago (Cruzando en Charco). En Casa Brava, Pichincha 120.

A las 21.30, The Beatles in Jazz, canciones de los Fab Four interpretadas en formato jazzístico. Con Rocío Giménez López (piano), Fermín Suárez (contrabajo) y Martín Fernàndez (batería). En BeatMemo, bulevar Oroño y Güemes. Entrada gratuita.



Entre los estrenos de la semana, Cómo entrenar a tu dragón 3 (How to Train Your Dragon: The Hidden World) Dirección: Dean Deblois. Animación. Estados Unidos. En formatos 4D, 3D, 2D.