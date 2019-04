¿Qué hacemos este domingo?

La agenda de domingo de Rosario3.com trae música, teatro, cine, cultura y salidas.

De 9 a 15, último domingo para recorrer la muestra La que soy. Poéticas del margen. Exposición de autorretratos del taller La que soy del que participaron mujeres en situación de encierro y en libertad con edades entre 18 y 65 años. Coordinadoras: Virginia Russo, Marina Gryciuk, Gimena Galli y Florencia Sanchez. En el Museo de Arte Decorativo Firma y Odilo Estevez, San Lorenzo 753.

A las 16.30, en el Ciclo de teatro en la calle, función de Tiempo de Canoas, a cargo del grupo Nos falta un Juan. En la Plaza Libertad, Mitre y Pasco. Entrada a la gorra. Se suspende por lluvia.

A las 16.30, en el Ciclo de teatro en la calle, el Casi Cirk presenta Che Bochinche. En el Parque Nacional Héroes de Malvinas, Ayacucho y Esteban de Luca. Entrada a la gorra. Se suspende por lluvia.



A las 18, en “la gratis” de El Cairo cine público se exhibe Nadie quiere la noche (Nobody wants the night). Con Juliette Binoche, Rinko Kikuchi, Gabriel Byrne y Matt Salinger. Dirección: Isabel Coixet. Bulgaria, España, Francia. En Santa Fe 1120. Por orden de llegada y con capacidad sujeta a la sala.

A las 18, en el ciclo Mujeres compositoras, Alejandra Sottile presenta la conferencia y concierto de espinetta "Las mujeres compositoras del Barroco". En la sala central del Museo Castagnino, Pellegrini 2209.

A las 18, se exhibe la comedia Sí, Giorgio. Con Luciano Pavarotti, Kathryn Harrold, Eddie Albert y Paolo Baroni. Director: Franklin J. Schaffner. En Espacio Arteón, Sarmiento 778 (PA)

A las 19.30, función de Vangart, espectáculo musical que combina danza y acrobacias inspirado en Rosario y el río. Gestadodos los directores Sean Mc Keown (autor),James Santos (director artístico) –del Cirque du Soleil– y el rosarino Diego Castro (idea y producción). En el Galpón 15, Buenos Aires y el río.

A las 20, función de Ustedes no juegan. Con Samuel Horfferlen, Sofía Petronacci, Nelson Abaca, Alicia Finster, Luciana Reynoso, Leonardo Zucca, Patricio Gill, Florencia Pascot, Anabel Rosellini, Vanina Frustaglia, Leonel Revelli y Leandro Gorelik. Dirección: Romina Mazzadi y Elisabet Cunsolo. En Espacio Bravo, Catamarca 3624.

A las 20, recital homenaje a Rafael Alberti a cargo de Enrique Llopis. Basado en el disco El viento que viene y va, disco que el cantautor santafesino musicalizó y grabó junto al poeta en 1991. Benjamín Torrijo, dirigirá al ensamble integrado por Marisa Gallo, (guitarra), Víctor Carrión, (flauta y saxos), Mariela Angentieri, (contrabajo), Gaby Estrada y María José Castro, en coros. En el teatro CC Parque España, Sarmiento 301. Entrada gratuita, capacidad limitada.

A las 21, función de Diego y Ulises, obra de danza inspirada en el universo cinematográfico de Gus Van Sant. Con Diego Stocco y Ulises Fernández. Dirección: Marcelo Díaz. En idea Rosario. Entre Ríos 840.

A las 21.30, Elvis Lives presenta el show "Beatles Roots", un repaso por los orígenes de The Beatles. Con Tiago Galíndez (voz y guitarra acústica), Huevo Alabern (guitarra eléctrica y coros), Sebastián Delfino (contrabajo y coros) y Pupe Barberis (batería). En BeatMemo, bulevar Oroño y Güemes.



Entre los estrenos de la semana, Van Gogh: en la puerta de la eternidad ( At Eternity's Gate). Con Willem Dafoe (nominado al Oscar 2019 por su actuación), Rupert Friend, Oscar Isaac, Mads Mikkelsen, Mathieu Amalric y Emmanuelle Seigner. Dirección: Julian Schnabel. Drama biográfico. EEUU.

El Otro Festival

Desde las 19, funciones de ¿Yo, ridícula?, Soldado de Malvinas y Las canciones de El Monstruo y El Superhéroe (grupo Arte 20 del Centro de Salud 20 de Junio, Rosario); y Amores sin trampa (grupo El Brote, Bariloche). En el CMD Sur Rosa Ziperovich, Uriburu 637.

Las entradas se retiran una hora antes de la función en el centro municipal.

XV Encuentro Metropolitano de Tango (gratis)

A las 15.30, Milonga de la feria con la presentación de Escolaso Guitarra Tango Trío y el Sexteto Vendaval. Además, clase y exhibición de baile a cargo de Santiago Achili y Melisa Cosentino. En Alvear y Rivadavia.

A las 17, encuentro Bailamos, jugamos tango. Música, baile y juegos de la cultura tanguera. En la Plaza Domingo Matheu, Esteban de Luca 2650

A las 18, milonga con las orquestas La Menesunda, El Amarre, La 2x4 Rosarina. DJ Daniel Lanceros. Clase de Marisa Talamoni. Exhibición de baile Florencia Albano y Lucho Ratti. En el Centro Cultural La Casa del Tango, Avenida Illia 1750.