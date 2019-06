La agenda de domingo de Rosario3 viene con música, teatro, cine y cultura.

A las 11, función de Una noche sin luna. Obra de títeres del grupo Cronología del juguete. En el Museo de la Ciudad, bulevar Oroño 2300. Entrada a la gorra.

A las 11, taller de arquitectura lúdica para niñas y niños El objetivo de este encuentro es realizar una construcción participativa y grupal del “tejido” de la estructura acuática del Río Marrón, junto al Macro. La actividad es organizada por Arquichiquis! En el Museo de Arte Contemporáneo Rosario, Estanislao López 2250. Gratis.

A las 15, Estaciones en el Bosque, una nueva propuesta de actividades especiales en la casa del bosque de La Granja de la Infancia. Habrá juegos y actividades corporales. En La Granja, Pte. Perón 8000. Entrada: 30 pesos. menos de 4 años, gratis.

A las 16, función de la obra de títeres El bosque azul, a cargo del grupo BBLQ. En la Feria Ecológica Cuatro Plazas, Mendoza 6640. Se suspende por lluvia.

A las 16, espectáculo de circo para toda la familia. A cargo de estudiantes de la carrera de Intérprete de las Artes del Circo de la Escuela Municipal de Artes Urbanas (Emau). En la Emau, Estevez Boero 670. Entrada a la gorra.

A las 16.30, en el Ciclo de teatro en la calle, función de Corto cirquito. En las escalinatas del parque de España, Mitre y el río. Entrada a la gorra. Se suspende por lluvia.

A las 16.30, función de la obra de títeres Cacareando, a cargo del Grupo La Hormiga. Titiritera: Cecilia Piazza. En el teatro La Nave, San Lorenzo 1383.

A las 18, en “la gratis” se exhibe Amigos míos (1975). Cuatro amigos cincuentones, que llevan toda la vida juntos, se pasan el día organizando bromas pesadas para burlarse de los demás y defenderse de las penas de la vida. Con Ugo Tognazzi, Philippe Noiret, Gastone Moschin y Adolfo Celi. Dirección: Mario Monicelli. Comedia. Italia.

A las 18, en el ciclo Futuras generaciones, concierto de los pianistas Lucía Oubiña y Fernando Fongi. En la sala central del Museo Castagnino, avenida Pellegrini 2202. Bono contribución: 20 pesos.

A las 18, concierto La guitarra en el tango, organizado por la Asociación Guitarrística de Rosario. Con las presentaciones de Pepe Ferrer, el Dúo Aureli-Madrid (guitarra y bandoneón) y el Escolaso Tango Trío. En el Túnel 4 del CC Parque de España, Sarmiento y el río. Gratis.

A las 20, función de La medicina de Molière, obra ganadora de Comedia Municipal Norberto Campos. Adaptación de textos de Denise Almeida y Adrián Giampani. Con Manuel Baella, María Victoria Franchi, Cristian Medrano, Magdalena Perone, Fernando Porcel y Mario Vidoletti. Dirección: Adrián Giampani. En La Comedia teatro municipal, Mitre 950. Gratis. Capacidad limitada.

A las 20, función de la obra Representación nocturna del Marqués de Sebregondi. Con Matías Martinez y Martín Fumiato. Música en vivo de Matías Tamburri, en piano. En Espacio Bravo, Catamarca 3624.

A las 20, función de la obra El concierto Subacuático. Con Ludmila Bauk, Lucía Cerfoglio, Julieta Garat , Simonel Piancatelli, Natalia Zambrini, David Giménez, Lara Todeschini, Dana Maiorano, María Levalle, Francisco Alonso y Alejandra Codina. Dirección general: Simonel Piancatelli. En La sonrisa de Beckett, Entre Ríos 1051.

A las 21.30, recital de The Beatles in Jazz, canciones de los Fab Four en formato jazzístico. Integrado por Rocío Giménez López (piano), Fermín Suárez (contrabajo) y Martín Fernàndez (batería). En BeatMemo, Oroño y Güemes.

Entre los estrenos de la semana, Lo que fuimos (What They Had).Con Hilary Swank, Michael Shannon, Robert Forster. Blythe Danner, Taissa Farmiga y Josh Lucas. Dirección: Elizabeth Chomko. Drama. EEUU.