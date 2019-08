La agenda de domingo de Rosario3 trae música, teatro, cine, salidas y cultura.

Desde las 10, en el marco de las actividades Descanso al Paso, la Calle Recreativa y el Mes de las Infancias, homenaje a la Pachamama con danzas populares a cargo de León Meotto. En La Ciudad de los Niños, Vélez Sarsfield 164. Gratis.

A las 11, en el marco del Mes de las Infancias, 2° Festival a cielo abierto con bandas en vivo, paseo de artesanos, exhibiciones de baile, juegos e intervenciones artísticas. En Iguazú y Junín. Gratis.

De 11 a 19, se puede visitar la muestra Dos museos y un río. La exhibición confronta obras de los Museos Castagnino y Macro. Curaduría: Ticio Escobar. La colección integra la programación oficial de la 14ª Bienal de Curitiba. En el Macro, bulevar Oroño y el río. Aporte sugerido: 20 pesos.

De 14 a 20, se desarrolla la novena edición de Rosario juega rol. En el Subsuelo de Plataforma Lavardén, Mendoza 1085. Gratis.

A las 16, comienza la celebración por los 17 años de la Feria del Bulevar. Habrá propuestas artesanales, manuales y de arte popular, música en vivo con Pedro y Cómplices y Aguardiente. En bulevar Oroño y avenida Rivadavia. En caso de lluvia, se reprograma para el domingo 11 de agosto. Gratis.

A las 16, función de La Increíble Juli y el Hombre Maravilla. Con Anahí Martino y Paula Fernández Besso. Dirección: Santiago Dejesús. En el Teatro de La Manzana, La Manzana, San Juan 1950.

A las 18, función de Frankenstein, un amigo diferente; adaptación teatral infantil de la clásica novela. Obra ganadora del concurso de la Comedia Municipal Norberto Campos. Con Luciano Temperini, Claudia Simón, Mauricio Tejera Ferrúa, Cecilia Li Causi, Maru de Rosa y Patricio Pietri. En el teatro de Plataforma Lavardén, Mendoza y Sarmiento.

A las 18, en “la gratis” se exhibe Flores (Flower). Historia de una cantante china que se convierte en maestra difusora de la divina música tradicional en la pradera. Con Ruzha Dawulieti, Fadiha Malike, Dabuli Heibat. Dirección: Xi’erzhati Yahepu. Drama. China. En El Cairo cine público, Santa Fe 1120. Capacidad limitada.

A las 18, en el marco del Ciclo Maestros, concierto de Víctor Cortés en piano y Ana Borzone en violonchelo. En la sala central del Museo Castagnino, avenida Pellegrini 2202. Aporte sugerido: 20 pesos.

A las 20, función de Hermostras brujas. Con Ariel Markow, Danilo Montechi y Tite Schegivtz. En IDAE Rosario, Entre Ríos 840 (PA). Función a la gorra.

A las 20.30, se exhibe el documental argentino Flora no es un canto a la vida. La función será presentada por su director, Iair Said. En El Cairo cine público, Santa Fe 1120. Gratis. Las entradas se pueden retirar desde las 17. Capacidad limitada.

A las 21, recital de Cuti Aradas. El cantante, guitarrista y compositor nacido en la ciudad de San Lorenzo adelantará canciones de su nuevo disco. En City Center Rosario, avenida Circunvalación y bulevar Oroño.

A las 21, último de los tres recitales del grupo uruguayo No Te Va Gustar. Show acústico que integra la presentación de su disco Otras canciones. En el teatro El Círculo, Mendoza y Laprida.

Entre los estrenos de la semana, Dogman. Con Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano, Adamo Dionisi, Francesco Acquaroli, Alida Baldari Calabria y Gianluca Gobbi. Thriller, drama. Dirección: Matteo Garrone. Italia, Francia.

Encuentro de coleccionismo Tercer Planeta

De 10 a 20, se desarrolla el encuentro de coleccionismo “1ª Expo Colecciones 70’s, 80’s, 90’s Tercer Planeta". Se exhibirán colecciones completas separadas por rubro de juegos, juguetes y figuras de acción de las décadas antes mencionadas.

He Man, Thundercats, Halcones Galácticos, Transformers, GIJOE, Star Trek, Mortal Kombat, Dragon Ball Z, Locademia de Policía, Rambo, Star Wars, Los Centuriones, Super Amigos, Jack, Titanes en el Ring, Álbumes y cartas CROMY, Autos Matcbox, Soldaditos de Plasticos, Colectivos, Maquetas, Robotech, Playmovil y Súper Nintendo son algunas de las colecciones en exhibición.

Además, habrá torneo de Mortal Kombat Mega Drive y concurso De Figuras y Dioramas Customs.

De la actividad participan cosplayers de Legión 501 y Rebels de Star Wars/Team Marvel Vengadores, Gustavo Capusotto (Nonex Guasón) –responsable de la fábrica de juguetes Playful–, Axel Giménez –actual dibujante de la línea He Man Master of the Universe para Mattel y Super7 USA– y Manuel Silva –actual dibujante de Universo Retro.

En el CC Roberto Fontanarrosa (San Martín 1080) con entrada libre y gratuita. Se solicita un alimento no perecedero a beneficio del Centro comunitario San Gerardo, Sabin 1175 (Travesía y Juan B Justo).