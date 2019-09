La agenda de domingo de Rosario3 viene con música, teatro, cine y niñez.

A las 12, función del Circo de los Hermanos Semaforelli. Espectáculo de acrobacias, destrezas, música y clown. En Lozzia 6600. Gratis.

A las 14, presentación del espectáculo Les Amicis, con fusión de acrobacias, destrezas aéreas, malabares, teatro, humor y danza. En Ayacucho y Esteban de Luca. En el Parque Héroes de Malvinas. Gratis.

A las 14, función de Los Fenómenos, a cargo del grupo Pato Mojado. En Ameghino 90. Gratis.

A las 16.30, en el Ciclo de teatro en la calle, función de Desprovisto, a cargo de la Compañía Tallarín con Banana. Dos payasos que compiten por quien salta mejor su pirueta. En ellas Escalinatas del parque de España. Entrada a la gorra. Se suspende por lluvia.

A la misma hora, función de Medusa en acción, con la payasa Grissel Palmadessa. En la Plaza Libertad, Mitre y Pasco. Entrada a la gorra. Se suspende por lluvia.

A las 18, en el Ciclo Maestros, concierto de Alicia Caruso, en canto; Lorena Barile; en flauta; Luis Giavón, en oboe; y Leonel Lúquez, en piano. En el Museo Castagnino, avenida Pellegrini 2202. Aporte sugerido: 20 pesos.

A las 19, concierto de la Banda Infanto Juvenil Villa Hortensia. Con la dirección de Carlos Goldfeld. En La Comedia Teatro Municipal, Mitre 958. Gratis.

.

A las 20.30 y a las 22.30, se exhibe Dolor y gloria. Con Antonio Banderas, Penelope Cruz y Leonardo Sbaraglia. Dirección: Pedro Almodóvar. Drama. España. En El Cairo cine público, Santa Fe 1120.

A las 20.30, función de Grotesca. Suit criola. Dirección: Hernán Peña y Cielo Pignatta. En La Sonrisa de Beckett, Entre Ríos 1051.

A las 21, Sauce Rojo presenta Grito, su primer disco. El dúo está conformado por Yanina Bolognese (voz, piano, acordeón, composición y arreglos) y Ale Bluhn (guitarra, piano, acordeón, voz, composición y arreglos). Con la participación de invitadas e invitados especiales. En el Complejo Cultural Atlas, Mitre 645.

A las 21, Fans presentan el show The Beatles A to Z, un recorrido que invita a disfrutar las canciones que resumen la historia de The Beatles. Con Huevo Alabern (guitarra y voz), Pato Sabetta (percusión) y Julián Acuña Di Maurizio (guitarra y voz). En BeatMemo, bulebar Oroño y Güemes.

.

Entre los estrenos de la semana, Margen de error. Con Susana Pampín, Camila Plaate y Eva Bianco. Dirección: Liliana Paolinelli. Drama.