La agenda de domingo de Rosario3 trae música, teatro, cine, cultura y salidas.

De 13 a 21, se desarrolla la 5ª Feria Cooltura Deluxe, con la participación de 90 marcas de toda la región y de diferentes puntos del país con propuestas de indumentaria, objetos, deco, mobiliario, juguetes, accesorios, calzados, iluminación, marroquinería y más. En el Mercado del Patio, Cafferata 729. Gratis.

A partir de las 14, actividades en el Museo del Deporte. En La Calle del Circo y la Alegría, música en vivo de Homero y sus Alegres. Asimismo, El museo puede visitars. jueves y viernes de 9 a 13, y de 14 a 19, Y los sábados, domingo y feriados, de 14 a 19. En Ayacucho al 4800.

A las 15, nueva glorieta folclórica, el tradicional ciclo de clases abiertas y danzas folclóricas con música, peña y mateada al aire libre. Se suspende por lluvia. En el Parque Hipólito Yrigoyen, Gálvez 647. Gratis.

A las 16, recital del dúo Bassano-Stenta y músicos invitados: temas de raíz folclórica argentina. En la Feria del CC Parque Alem, Nansen 100. Gratis. En caso de lluvia se suspende.

A las 16, función de la obra de títeres Flor de vecinos. En el marco del Ciclo de títeres con buen y mal tiempo. En la Estación Rosario Oeste, Paraná 1308. Entrada a la gorra.

A 16, gala de circo en beneficio del Centro Cultural y Social El Birri, de la ciudad de Santa Fe, con el objetivo de reconstruir los espacios afectados por el incendio que tuvo lugar el 31 de julio. En la Escuela Municipal de Artes Urbanas, Estévez Boero 670. Entrada a la gorra.

A las 16.30, en el ciclo Teatro en la calle, funciones de espectáculo de circo, clown, teatro y humor por Payasos Autoconvocados. Entrelazados, se presenta en las Escalinatas del Parque España, Sarmiento 101. Y Pica la Tierra, canciones en órbita, en 27 de Febrero y Buenos Aires. En ambos casos, entrada a la gorra. En caso de lluvia se suspende.

A las 16.30, sexta edición de Moviniño. Encuentro de niños y niñas en movimiento. Niños y niñas de 7 a 14 años pertenecientes a instituciones y grupos de danza presentan trabajos coreográficos. En el marco de Moviniño 2019, propuesta organizada por la Escuela Municipal de Danzas y Arte Escénico Ernesto de Larrechea. En La Comedia teatro municipal, Mitre 958. Gratis.

A las 17, inaugura la exposición Materializando energías, del Colectivo Ovejitas Negras. Pinturas, dibujos, grabados y esculturas de Marisol Chavero, Pablo Maggi, Oscar Maranzana, Magalí Márquez y Pablo Poble. Con la participación especial de Ricardo Salazar en poesía y performance. En el CC Parque Alem, Nansen 100. Gratis.

Alas 18, en “la gratis” de El Cairo cine público se exhibe El salario del miedo (Le salaire de la peur). La tensión entre cuatro trabajadores de una compañía petrolífera estallará durante un peligroso viaje durante el cual transportan nitroglicerina. Con Yves Montand, Charles Vanel y Véra Clouzot. Dirección: H.G. Clouzot. Drama, suspenso. Francia.

A las 18, en el ciclo Profesionales, concierto del Cuarteto de la Vera Cruz. Integrado por Pablo Zamora, Raúl Vallejos, en violines; Gabriel Mateos, en viola; y Georgina Mussin, en violonchelo. En el Museo Castagnino, Pellegrini 2202. Gratis.

A las 19, presentan el libro Amor Millennial, de Vir Sammartino editado por Peces de Ciudad. Acompañan en las lecturas de Juan Solá y Luca Andrea. En La Biblioteca Vigil, Gaboto 450. Gratis.

A las 20, proyección de cortometrajes en la Competencia oficial del 26° Festival de Cine Latinoamericano Rosario. En El Cairo Cine Público, Santa Fe 1120. Entrada: 80 pesos.

A las 20, función de la comedia musical Lo quiero ya Con Hernán Olazagoitia, Gina Battaglia, Matías Morosin, Luli Dethier, Ayelén Cristi, Maria Clara Saavedra, Santiago Banegas, Celeste Sánchez, Germán Basta, Rocío Alonso, Lucas Zaldivar y Roberta Moscoloni. Músicos: Diego García, Bruno Aragonés, Mauro Beltrán y Facundo Mattia. Puesta en Escena y Dirección general: Federico Piazza. En el teatro de Plataforma Lavardén, Sarmiento y Mendoza.

A las 21, Fans presentan el show The Beatles A to Z. Recorrido que invita a disfrutar las canciones que resumen la historia de The Beatles. Con Tiago Galindez (voz y bajo), Huevo Alabern (guitarra y voz), Pato Sabetta (percusión) y Julián Acuña Di Maurizio (guitarra y voz). En BeatMemo, Oroño y Güemes.

A las 22.30, proyección de la película Monos (Colombia, 2019). Dirección: Alejandro Landes. En el marco del 26° Festival de Cine Latinoamericano Rosario. En El Cairo cine público, Santa Fe 1120. Entrada: 80 pesos.

.

Entre los estrenos de la semana, Alcanzando un sueño (Teen Spirit). Con Elle Fanning, Rebecca Hall, Zlatko Buric y Millie Brady. Dirección: Max Minghella. Drama. Reino Unido, EE.UU.