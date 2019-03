¿Qué hacemos este sábado?

La agenda de sábado trae música, teatro, cine, cultura y Carnaval.

De 10 a 20, se puede recorrer la Feria artesanal La Florida. La misma cuenta con 30 puestos, donde pueden encontrarse artesanías, manualidades y arte popular. En la avenida Carrasco al 2200. Gratis.

A las 17.30, nuevo encuentro de Tardecitas en el Saladillo: jornadas con espectáculos de títeres, clown y magia para toda la familia. En Nuestra Sra del Rosario y Lituania. Gratis.

De 18 a 22, actividades en la Feria de la Estación Fisherton. El paseo –con más de 40 expositores– ofrece productos artesanales de diversas categorías, (alimentos en general, para celiacos, diseño e indumentaria). Además, feria con atracciones para niños, juegos, sorteos, música y la celebración de Carnaval con la comparsa Sueño del Rey Momo. En Wilde y las vías. Gratis.

A las 20, picnic caranavalero. Se presenta la comparsa Todo por un Sueño y música en vivo con Orilla Brava. Habrá servicio de bufé. En la Plaza Cossettini, Maza y Maciel. Gratis.

A las 20, continúan los festejos de Carnaval. Desfile de las comparsas Arandú y Carumbe, y música en vivo de The Pana. En Rouillón y Curupayti, Gratis. Se suspende por lluvia.

A las 20.30, en el marco del Mes de las Mujeres y la Memoria, se presenta Finalmente Reparadas, primera obra de teatro protagonizada por cinco mujeres trans víctimas de la dictadura. La obra también avanza en los reclamos de los 80, cuando dieron la pelea por "sobrevivir queriendo ser quienes ellas habían elegido ser, y dejando así un precedente para la historia rosarina y santafesina. En La Biblioteca Vigil, Gaboto 450.



A las 20.30, Eruca Sativa, recital de la ganadoras de la convocatoria Te doy una canción –Sofía Maiorana, Lourdes Garnica y Silvana Grosso–. En el Anfiteatro Humberto de Nito (Parque Urquiza). Gratis

A las 21, Flamenco facético, espectáculo del bailaor Hugo Álvarez. Junto a la bailaora/cantaora española Carmen Mesa y el guitarrista Héctor Romero. En el Club Español, Rioja 1052.

A las 21 y a las 23, funciones de la obra Un viaje a ciegas, a cargo de la organización Teatro Ciego. El espectáculo se desarrolla en total oscuridad. En el SUM de la Isla de los Inventos, Corrientes y Wheelwright.

A las 21, función de la obra El Timbre. Con Fernanda Villa, Jonatan Cizma, Celia Parola, Manuel Raimondi, Mariano Raimondi y Ofelia Castillo. Dirección: Alejandro Gómez. En el Cultural de Abajo, de Entre Ríos 599.



A las 21, en el marco de las acciones por la celebración por el Día Internacional de la Mujer, en la Terraza de Plataforma Lavaradén, la cantante y compositora Silvina Garré presenta las canciones de Carrousel, su nuevo disco. Y a las 21.30, en el teatro, la actriz Mónica Cabrera presenta la obra El sistema de la víctima. Las entradas gratuitas se retiran desde una antes del espectáculo y hasta dos por persona. Capacidad limitada.

A las 21.30, función de El secreto de nuestro fracaso, último espectáculo de Lo Lumvrise. En el teatro Broadway, San Lorenzo 1223.

A las 21.30, función de El fantástico varieté de Las Hermanas Cullot. Con María Frenchi, Andrea Boffo, María Caila y Liana Barrale. En Idae Rosario, Entre Ríos 840

A las 21.30, el actor y comediante Martín Torres, la Yibre, presenta su unipersonal Mamushka. Dirección: Alejandra Gómez. En el CC Atlas, Mitre 645.

A las 22, The Jumping Frijoles hacen El Match! Dirección y dramaturgia: Cristian Marchesi. En Capitán, Mendoza 930.



Entre los estrenos de la semana, La voz de la igualdad (On the Basis of Sex) Con Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Kathy Bates, Sam Waterston Jack Reynor. Dirección: Mimi Leder. Drama, biografía. EE.UU.