Qué pasa: Juan Guilera y los rumores de romance con Cande Tinelli

Juan Guilera habló de los rumores que circularon sobre supuestos romances con Cande Tinelli y Tini Stoessel.

“Por tres likes de ida y vuelta inventaron un romance, cuando yo no estoy chamuyando por poner un corazoncito”, sostuvo.

“También le pongo corazoncitos a los varones, ¿también soy bisexual?”, agregó en diálogo con el programa radial Por si las moscas.

“Te da un toque de bronca cuando los periodistas mienten. Me acuerdo de uno que dijo que estaba yéndome a Punta del Este con mi hija mientras yo estaba riéndome en el living de mi casa”, continuó Guilera, uno de los actores del momento

“Ahora ya no me afecta tanto porque ya estoy más seguro de mí mismo. A veces no sé si no sería más fácil hacer como Cabré, que antes no daba una sola nota y listo”, concluyó.