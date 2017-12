Qué piensan los amigos de Pico de Pampita: lunática, controladora y...

Mucho se dijo de la separación de Pico Mónaco y Pampita, se habló incluso de una tercera en discordia que sería Sol Pérez. Pero aparentemente nada de eso tuvo que ver con la crisis, sino la propia Carolina Ardohain. Desde el círculo del ex tenista revelaron que Pico no soportaba más el control que ejercía la modelo sobre él. Hasta la tildaron de “lunática” si él no hacía lo que ella quería. Y otro detalle: su obsesión con Eugenia “China” Suárez, la actual pareja de su ex, Benjamín Vicuña.

La que prendió el ventilador fue Yanina Latorre en el programa Los ángeles de la mañana que emite El Tres.

“Tengo a alguien muy cercano a él. Pico se levantó y se dio cuenta de que no tenía vida. Dice que salió con otras famosas como María del Cerro, Zaira Nara, y tenía una vida normal; que iba y venía, y no era mediático, ni cobraba por eventos. Él dice que si bien Pampita no le puso el famoso decálogo de cosas que tendría que hacer, ello lo fue encauzando”, lanzó.

“Ella lo alejó de su entorno, no podía salir con amigos, no podía sacarse fotos, vivía tensionado. Cualquier mensaje que recibiera en su celular era un drama y tuvo que cambiar su número, se lo hizo cambiar ella para borrar su anterior vida. Ella decidía a qué eventos se iba, cuánto cobraba y si él podía hacerlo”, continuó.

Pero lo más picante es que Pico la definió como una lunática, obsesionada por la vida de la China Suárez y su ex. “ (Pico) tenía que ir a la puerta del colegio con ella (por Pampita), porque tiene un tema muy fuerte con Vicuña y la China. Pampita compite muchísimo con la pareja, porque sufre y no va a terapia –añadió Latorre–. Pico tiene que ir a todos los actos escolares.... y cuando le empezó a decir que no, empezaron los problemas”.

“Porque para llevarte bien con Pampita, tenés que hacer todo lo que ella quiere. Cuando uno empieza a hacer lo que quiere, 'conocés a una lunática', fue esa la frase que me dijeron. La tengo escrita”, cerró Latorre.