¿Quién es el modelo rosarino que actúa en el último videoclip de Ricky Martin?

Un rosarino tuvo la gran experiencia de su vida al participar del videoclip del último tema de Ricky Martin, que el famoso cantante tituló “Fiebre”. El joven se llama Javier Boggiano, tiene 30 años y este sábado por la mañana charló con Juan Junco en el programa Esto se baila así (Radio 2).

Boggiano partió hace cuatro años desde Rosario con una mochila en sus espaldas, junto a la que en ese entonces era su novia y sin destino fijo. Después de dar vueltas por el continente, llegó al Distrito Federal de México.

“Me tocó estar ahí, la verdad que fue una experiencia increíble, única”, confesó Javier.

“Un día dije , aunque después nos separamos”, detalló luego.

Boggiano cursó los estudios en el colegio Sagrado Corazón de Rosario y es hincha de Central. Sin embargo, en México se hizo de los Pumas de la UNAM porque “sigo a todos lados al Gatito Formica, con el que tengo una muy buena relación”.

“Al poco tiempo empecé a trabajar en una agencia de publicidad y modelaje”, siguió.

Sobre la experiencia con Ricky, contó: “Nos llevaron a Puerto Vallarta tres días, no sacaron celulares y todo tipo de comunicación, y ahí nos presentaron al gran Ricky Martin”.

“Te llevan un poco engañado y cuando aparece Ricky es muy fuerte; es un tipo súper fachero, incluso más de lo que parece en la tele”, comentó.

Después dijo que “hasta que salió el video nosotros no podíamos decir nada de lo que habíamos hecho, nos dijeron que podíamos tener problemas legales”.

“Un día le pregunté a Ricky si lo podía saludar y me dijo que sí. Entonces le di un abrazo, me preguntó de dónde era, le conté que venía de Rosario y me dijo que es una hermosa ciudad”, señaló.

“Por el momento no pienso en volver a Rosario, sólo de visita. Por ahora mi vida está afuera”, terminó.