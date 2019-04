¿Quién es la persona más bella del mundo?

La revista People eligió a la persona más bella del mundo. Es la actriz estadounidense Jennifer Garner quien fue seleccionada por el equilibrio que logra entre su carrera, el trabajo benéfico y la crianza de sus tres hijos.

De acuerdo a lo que publicó Primciasya.com, la protagonista de "Alias" fue elegida no sólo por su belleza sino también por la forma en que ha encarado su trabajo actoral, su labor benéfico y su maternidad. La actriz tiene tres hijos, fruto de su relación con Ben Affleck.

Además de ser actriz, Jennifer es cofundadora de la compañía de alimentos orgánicos para bebés "Once Upon a Farm" y es embajadora del grupo defensor de los derechos de los niños "Save the children".

Al enterarse de la noticia, Garner aseguró a People que nunca se consideró "una de las chicas bonitas" mientras crecía en West Virginia. También reveló que para vestirse prefiere ropa casual. Incluso, cuando se maquilla sus hijos le dicen: "¿Puedes lavarte la cara? ¿Puedes atarte el pelo y ponerte anteojos y una camiseta?". Y aseguró que lo siente como un "cumplido".

La encargada de revelar la nueva portada de la revista People fue Ellen DeGeneres en su programa.