Cande Tinelli volvió a generar polémica. La joven viajó a Disney World y a sus fotos coloridas y alegres le siguieron comentarios críticos e irónicos que cuestionan el hecho de que días atrás haya dicho que había vuelto a la casa de su padre por la crisis económica.

De acuerdo a lo que publicó el sitio Exitoína, la cantante recibió una catarata de críticas luego de postear una fotografía desde Disney, donde está de viaje. "Reviviendo momentos de la infancia", escribió. La artista agradeció a una empresa de viajes, por lo que la travesía seguramente fue un canje, pero los comentarios en su contra no tuvieron nada de eso en cuenta.

"Paga la crisis daddy?"; "Zarpada la macrisis"; "Fuuuuuaaaaa que ganas de estar en crisis económica como vos ídola"; "Q suerte ...yo todavia ni el parque de la costa conozco"; "Y la crisis???? Hay que pensar antes de hablar....hay gente que duerme en las calles y vos hablando boludeces"; "Quiero tener tu crisis"; "Capaz viajo en aerolínea y en clase turista jajaj q hdp"; "Che y la crisis,,, jajaja por eso se fue a vivir con el padre, tenía que ir a Disney,,,, pobre, hay que entenderla", fueron algunas de las críticas.

Los comentarios vienen a cuenta de una declaración que la joven hizo en diálogo con Migue Granados y Martín Garabal para Últimos Cartuchos (Vorterix). En esa oportunidad, dijo: “Tuve que volver a vivir con mi papá por culpa de la macrisis”. Sus dichos no pasaron desapercibidos en las redes sociales, donde fue castigada y criticada con dureza, ya que la mayoría considera que Cande tiene una posición privilegiada en cuanto al dinero.

“¿Es que nadie piensa en Cande Tinelli y su nivel de vida en este antro? Seres horribles”, escribió una persona de manera sarcástica. “La hija de Tinelli dijo que no vive sola porque, atentis, vivió sola un mes y macrisis. Tenès un departamento, Candelaria, y decís que no vivís sola por macrisis”, comentó otro usuario indignado en Twitter.

Otras personas tildaron de cara dura a la cantante, mientras que otros eligieron el humor con frases como “Ni Cande puede vivir sola siendo Tinelli y ustedes pretenden que yo me independice”. Molesta por las agresiones en Twitter, la It Girl respondió sin filtro y fiel a su estilo: "Me pueden sobar ambas lolas".