Rara, como reflexiva: fotos con mensaje de Charlotte Caniggia 

“Recuerda, solo se vive una vez”, escribió la ex participante de Bailando por un sueño junto a una de las imágenes que subió a la red social.

Charlotte Caniggia pasa sus días en Carlos Paz, donde protagoniza la obra Abracadabra. Sin embargo, no todo son tablas y luces de escena para la hija de Claudio Paul y Mariana Nannis, también hay tiempo para reflexión en el jaccuzzi mientras postea en Instagram.

