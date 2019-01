Razzie: se conocieron las candidaturas a lo peor del año en cine

Este martes se conocerán las películas nominadas a los premios Oscar y, como indica la tradición, en la jornada previa se anunciaron las candidaturas a los premios Razzie que “reconocen” lo peor del cine del último año.

Gotti, Holmes & Watson , Death of a Nation y ¿Quién está matando a los moñecos? lideran las nominaciones con seis menciones cada una. Y entre las actrices y los actores sobresalen nombres como los de Donald Trump, Helen Mirren y Johnny Depp.

Las y los ganadores se conocerán en próximo 23 de febrero, en la fecha previa al reparto de premios de la Academia de Hollywood.



Las nominadas al Razzie 2019 a la peor película son Gotti, ¿Quién está matando a los moñecos?, Holmes & Watson, Robin Hood y Winchester.

En el apartado dirección compiten Etan Cohen, por Holmes & Watson; Kevin Connolly, por Gotti; James Foley, por Cincuenta sombras liberadas; Brian Henson, por ¿Quién está matando a los moñecos? Y The Spierig Brothers (Michael and Peter), por Winchester.

Por el premio a la peor actuación femenina se miden Jennifer Garner por Matar o morir (Peppermint); Amber Heard, por London Fields; Melissa McCarthy, por ¿Quién está matando a los moñecos? y Life of the Party; Helen Mirren, por Winchester; y Amanda Seyfried, por The Clapper.

El Razzie a la peor actuación masculina se los disputan Johnny Depp, por poner la voz en Sherlock Gnomes; Will Ferrell, por Holmes & Watson; John Travolta, por Gotti; Donald J. Trump (como él mismo), por Death of a Nation y Fahrenheit 11/9; y Bruce Willis, por El justiciero.

Las restantes categorías

Peor actor de reparto: Jamie Foxx, por Robin Hood; Ludacris, por poner la voz en Show Dogs; Joel McHale, por ¿Quién está matando a los moñecos?; John C. Reilly, por Holmes & Watson; Justice Smith, por Jurassic World: El reino caído.

Peor actriz de reparto: Kellyanne Conway (como ella misma), por Fahrenheit 11/9; Marcia Gay Harden, por Cincuenta sombras liberadas; Kelly Preston, por Gotti; Jaz Sinclair, por Slender Man; Melania Trump (como ella misma), por Fahrenheit 11/9.



Peor pareja en pantalla: Jim Henson Company / Henson Alternative / On The Day Productions / STX Entertainment; Cualquier combinación de actores o marionetas (sobre todo en las escenas de sexo) de ¿Quién está matando a los moñecos?; Johnny Depp y su carrera hundiéndose (está poniendo voz a dibujos animados) en Sherlock Gnomes; Will Ferrell & John C. Reilly (destrozando dos de los personajes literarios más queridos) en Holmes & Watson; Kelly Preston & John Travolta (consiguiendo críticas al nivel de Campo de Batalla: La Tierra) en Gotti; y Donald J. Trump y su perenne mezquindad en Death of a Nation y Fahrenheit 11/9.

Peor secuela, spin-off, plagio: Death of a Nation, El justiciero, Holmes & Watson, Megalodón (plagio de Tiburón), Robin Hood

Peor guión: Death of a Nation, escrita por Dinesh D’Souza & Bruce Schooley; Cincuenta sombras liberadas, escrita por Niall Leonard (adaptación de la novela de E.L. James); Gotti, escrita por Leo Rossi y Lem Dobbs; ¿Quién está matando a los moñecos?, escrita por Todd Berger (historia de Berger y Dee Austin Robinson); y Winchester', escrita por Tom Vaughan y The Spierig Brothers.