El realizador estadounidense Richard Linklater anunció que filmará la adaptación del musical de Broadway Merrily We Roll Along en un lapso de 20 años. El objetivo es que las distintas edades de los personajes sean encarnadas por el mismo elenco.



No es el primer proyecto de este tipo para el director de la trilogía iniciada con Antes del amanecer: en 2014, Linklater presentó la elogiada Boyhood que fue rodada en distintos momentos durante un lapso de 12 años.



Con Ben Platt y Beanie Feldstein como protagonistas confirmados, la cinta inspirada en el musical homónimo de Stephen Sondheim sigue la historia de un compositor de Broadway que deja todo para intentar una carrera componiendo bandas de sonido para películas en Hollywood.



El ambicioso esquema de rodaje no fue especificado, pero se estima que la cinta no estará lista para su proyección en cines antes de 2040.