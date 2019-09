Se agranda la familia de Ricky Martin. El cantante anunció que será papá otra vez durante la entrega de los premios de la organización Human Rights Campaign, en la que buscan visibilizar la lucha de las lesbianas, gays, bisexuales y transgénero en los Estados Unidos.

De acuerdo a lo que informa el sitio de El Trece, el cantante puertorriqueño fue reconocido por su defensa de los derechos LGBTQ y recibió el Premio Nacional de Visibilidad HRC. Durante su discurso de agradecimiento, contó la gran novedad.

Ricky está casado con el artista Jwan Yosef desde 2017 y formaron una familia junto a Valentino y Matteo, de 10 años, y a la pequeña Lucía, de casi un año.

“Mi familia está aquí. Jwan, no te veo pero te amo. Mis hermosos mellizos, Valentino y Matteo, también están aquí. Los amo con todo mi corazón, son mi fuerza, me inspiran todos los días, me motivan a seguir haciendo lo que hago y con unos chicos increíbles. Ustedes chicos son asombrosos. Los amo. Lucía, mi bebita que no está aquí con nosotros, se quedó en casa con la abuela, pero también es la luz de mi vida”, comenzó diciendo Ricky en su discurso y demostró el amor que siente hacia sus familiares.

Luego, el cantante admitió que le gustan las familias grandes y contó que junto a su esposo Jwan volverán a ser padres: “Y por cierto, tengo que anunciar que estamos embarazados. Estamos esperando. ¡De acuerdo! Me gustan las familias grandes”.

La noticia generó gran emoción en el público que con gritos y aplausos ovacionaron a Ricky, quien se mostró muy contento por su decisión de ser padre por cuarta vez.